Alex Tagliani : De pilote automobile à entrepreneur du divertissement

Alexandre Tagliani s’est fait remarquer à l’automne dernier quand il a inauguré le tout nouveau Centre Tag E-Karting à Sainte-Thérèse. Après avoir été forcé de le fermer quelques temps après à cause des restrictions sanitaires, le célèbre pilote et entrepreneur annonce afin sa réouverture prévue le 1er mars. Maintenant, il considère que plus que jamais, les gens méritent de s’amuser.

Ouvrir le centre en pleine pandémie peut sembler risqué pour plusieurs, mais pour Alex Tagliani, c’est tout l’inverse. En effet, ce serait un avantage dans la mesure où ils ont bâti leur projet en considérant la nouvelle ère qui se forme. « On a tout mis en place avec l’idée qu’on allait fonctionner dans ces conditions-là. On a investi beaucoup d’argent dans des équipements modernes qui désinfectent les objets et la superficie du bâtiment a été pensée en sachant qu’on voulait minimiser les contacts entre les visiteurs », explique M. Tagliani.

Après les temps difficiles, place au plaisir!

D’une autre part, il considère qu’ouvrir le centre à cette période-ci les gens pourront dorénavant se changer les idées. « Avec toutes les restrictions qu’on a vécues, beaucoup les gens ont été affectés, surtout les jeunes et les familles. Alors le timing est bon parce qu’on croit qu’en étant dans l’industrie du divertissement, on va jouer un rôle important pour la santé mentale », considère le pilote.

« On est content de dire qu’on va contribuer à divertir les gens, à essayer le plus vite possible de passer à un autre appel et à répondre à ce grand besoin de divertissement qu’on a aujourd’hui », poursuit-il.

« Le centre est quelque chose d’unique, qui n’existe pas ailleurs au Canada », lance M. Tagliani qui est convaincu que le Centre Tag E-Karting a tout ce qu’il faut pour répondre aux besoins de divertissement qui sont plus que jamais nécessaires. Avec des pistes intérieures de karting électriques sur trois niveaux, des salles de fêtes d’enfants, six allées de quilles, un resto-bar, un lounge vip, 2500 pieds de salles corporatives modernes, une salle de cinéma interactive, deux arénas de laser-tag et une trentaine de jeux d’arcades, les petits et grands ont tout ce qu’il leur faut pour s’amuser et lâcher leur fou. « On n’est pas allé de main morte! », s’exclame-t-il.

Prêt pour le 1er mars

« On a passé beaucoup de temps sur les améliorations du centre », avance Alex Tagliani. Quand le Centre TAG E-karting & Amusement a ouvert le 7 septembre dernier, ce dernier était fier du résultat, mais il mentionne qu’il restait encore quelques finitions à faire. Par exemple, l’espace de laser-tag n’était pas encore prêt et le menu du restaurant n’était pas complété. Toutefois, il confirme que ses partenaires et lui-même ont profité des quelques semaines de fermeture pour finaliser le tout et qu’il ne manque que vous! « On a vraiment hâte d’ouvrir et on croit que la clientèle va être très excitée de voir tout ça », s’enthousiasme M. Tagliani.