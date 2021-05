Airbus retenue comme pôle de vaccination en entreprise

Airbus Canada, dont le siège social est situé à Mirabel, fait partie des 10 nouveaux pôles de vaccination en entreprise qu’a dévoilés, lundi dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec, Christian Dubé; lesquels viennent s’ajouter aux 13 autres annoncés plus tôt au mois d’avril.

C’est en faisant équipe avec plusieurs entreprises de la région de Mirabel et de YMX Aérocité internationale de Mirabel qu’Airbus Canada a été en mesure de proposer un pôle de vaccination pour leurs travailleurs, leurs familles, mais aussi la population locale. Celui-ci devrait être en opération à partir de la fin mai pour une durée d’environ 90 jours.

Plus de dix entreprises, en plus d’Airbus Canada, se joignent à cette initiative collective, représentant selon les estimations un potentiel de plus de 20 000 personnes qui pourront recevoir le vaccin contre la COVID-19. Outre Airbus Canada et YMX Aérocité internationale de Mirabel, le regroupement comprend également Cargojet, Nolinor Aviation, DRAKKAR Aéronautique et Transport terrestre Transportation, Pratt & Whitney Canada, Groupe Robert, L3Harris, STELIA Aéronautique Canada Inc, Mecachrome Canada, STELIA Aéronautique St-Laurent Inc, ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel (incluant différents membres).

Un travail conjoint

«Nous avons entendu le message clair du premier ministre du Québec, François Legault, et du ministre de la Santé, Christian Dubé. Nous voulions offrir un site qui puisse rassembler plusieurs entreprises du secteur, afin d’appuyer les efforts de vaccination de la province. C’est en travaillant conjointement, ensemble, que nous gagnerons cette lutte contre la COVID-19», a tenu à déclarer, par communiqué de presse, le président-directeur général d’Airbus Canada, Philippe Balducchi, en confirmant la mise en place de ce pôle de vaccination qui sera connu comme étant celui d’Airbus & partenaires@Mirabel.

Rappelons que l’objectif du gouvernement du Québec est, avec la mise en place de ces différents centres en entreprise, de vacciner au moins 500 000 Québécois. Chaque pôle retenu doit assurer la vaccination des employés des entreprises participantes, des employés des entreprises situées à proximité, ainsi que leurs familles respectives. Entre 15 000 et 25 000 personnes seront vaccinées dans chacun des pôles jusqu’au mois d’août prochain.

La population aura également accès à la vaccination dans ces pôles. Comme les détails concernant la prise de rendez-vous seront connus un plus tard, on demande aux gens d’éviter pour le moment de communiquer directement avec les entreprises à ce moment-ci.

«Nous avons des semaines très importantes devant nous avec la vaccination de la population générale qui approche à grands pas […] Nous sommes très reconnaissants envers les entreprises québécoises qui offrent leur contribution dans le cadre de cette campagne de vaccination d’une ampleur sans précédent. Il s’agit d’une approche novatrice qui nous permettra d’accélérer la vaccination et d’augmenter notre capacité globale», a mentionné, en conclusion, le ministre Christain Dubé lors de son annonce de lundi dernier.