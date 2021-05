Aide chez soi sollicite l’aide des députés de la région

Chez moi pour la vie

Qu’il s’agisse d’aide à la vie domestique, de services d’assistance personnelle ou de répit, les préposé(e)s d’aide à domicile des EÉSAD possèdent un large éventail de compétences reconnues par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui leur permettent d’intervenir adéquatement à plusieurs stades de la perte d’autonomie et d’adapter les services selon les besoins des usagers. Elles et ils jouent un rôle essentiel de vigie et sont souvent en première ligne pour prévenir et alerter lorsqu’une situation ou l’état de santé des usagers se détériorent. Les EÉSAD agissent alors en complémentarité avec les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux.

Dans un contexte où 91 % des personnes âgées de 55 ans et plus souhaitent pouvoir affirmer « chez moi pour la vie », selon un récent sondage Léger, les préposé(e)s d’aide à domicile rendent possible ce droit fondamental de pouvoir choisir de vivre et vieillir chez soi.

La coopérative de solidarité Aide Chez Soi des Basses-Laurentides offre à la population âgée de plus de 65 ans, ainsi qu’aux gens en perte d’autonomie temporaire ou permanente, une gamme de services de maintien à domicile de qualité. Son personnel formé, dévoué et attentionné est heureux de participer à l’effort concerté des partenaires sociaux et communautaires, permettant à la clientèle de profiter du confort et de la sécurité que leur procure leur domicile.