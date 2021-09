Agressions à caractère sexuel : lancement d’une campagne de sensibilisation auprès des jeunes

Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) a profité de la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes, qui se tenait le vendredi 17 septembre, pour annoncer le lancement imminent de sa campagne de sensibilisation aux agressions à caractère sexuel « Affiche tes couleurs! ».

Diffusée largement sur les réseaux sociaux, la campagne, qui s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans, vise à démystifier de façon ludique ce qu’est une agression à caractère sexuel, le rôle d’un témoin actif et les attitudes aidantes. Elle permettra également de faire connaître les ressources disponibles dans la région pour accompagner les victimes.

Six capsules d’animation vidéo d’une durée d’une minute chacune seront diffusées sur Facebook, Instagram et Tik Tok à compter du 30 septembre, à raison d’une capsule par deux semaines. De plus, des affiches thématiques et des autocollants seront distribués gratuitement dans les milieux fréquentés par les jeunes. D’ailleurs, tout au long de la campagne, ceux-ci seront invités à répondre à quatre quiz thématiques sur le site web [www.affichetescouleurs.org] afin de tester leurs connaissances en matière d’agressions à caractère sexuel et pour prendre conscience de la portée de leurs comportements.

Julie Santerre et Karolyn Lanthier, intervenantes au CALACS L’Ancrage, affirment que « 67 % des victimes d’agressions à caractère sexuel sont âgées de moins de 18 ans. C’est énorme et il faut que ça cesse ».

« Affiche tes couleurs en partageant les capsules d’animation sur tes réseaux sociaux. Pour que nous puissions vivre dans un monde sans violences sexuelles, nous devons tous et toutes faire notre part », ajoute Vanessa Grenier, intervenante à L’Élan-CALACS, interpellant ainsi les jeunes, tout comme les moins jeunes.

Il est d’ailleurs possible de commander des affiches et des autocollants en écrivant à coordo.projets@femmeslaurentides.org.

De l’aide pour les victimes

Les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) viennent en aide aux adolescentes et aux femmes ayant vécu des violences sexuelles sous toutes leurs formes. Le CALACS L’Ancrage dessert l’ensemble du territoire situé au sud de Sainte-Agathe-des-Monts, soit les MRC des Pays-d’en-Haut, de la Rivière du Nord, de Thérèse-De Blainville, de Deux-Montagnes et d’Argenteuil, ainsi que la Ville de Mirabel. Pour rejoindre son équipe : 450 565-6231.

Un soutien important

Cette initiative est soutenue par les partenaires de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région des Laurentides, soit : le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, la Ville de Mirabel, les MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides, des Pays-d’en-Haut, de la Rivière-du-Nord, de Thérèse-De Blainville, de Deux-Montagnes et d’Argenteuil, ainsi que par le Réseau des femmes des Laurentides. Les partenaires régionaux ont d’emblée accepté d’unir leurs forces autour de cette campagne de sensibilisation auprès des jeunes, sachant que les agressions à caractère sexuel peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les victimes.