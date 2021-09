Adolescente intimidée: la SQ vous demande de regarder une vidéo pour identifier un suspect

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Mascouche demande l’aide du public pour identifier des suspects dans un dossier d’intimidation et de voies de fait, survenu à l’endroit d’une adolescente de Sainte-Thérèse, le 11 août

Cette journée-là, trois hommes ont abordé l’adolescente qui marchait dans le secteur de la rue Mayer. Deux des trois suspects se sont montrés très insistants envers elle.

La victime a réussi à quitter les lieux. Elle a toutefois eu la présence d’esprit de capter une partie de la scène avec la caméra de son téléphone cellulaire.

Avec l’accord de la victime, la Sûreté du Québec diffuse cette vidéo afin que des personnes pouvant reconnaître la voix ou les suspects puissent communiquer avec nous pour faire progresser l’enquête. Notez que les extraits où l’on voit ou entend la victime ont été modifiés pour des raisons de confidentialité. La vidéo est disponible sur la page YouTube de la Sûreté du Québec à l’adresse suivante : https://youtu.be/ocFZOEKa6OI

Suspect 1 :

Âge : Environs 20 ans

Taille : 1 m 60 ou 1 m 63 (5 pi 3 po ou 5 pi 4 po)

Poids : Un peu corpulent

Cheveux : Foncés ondulés

Particularité : Porte une barbe, teint basané

Au moment des faits rapportés, il portait des pantalons de jogging noir avec poches à fermeture éclair et le devant des cuisses gaufré, ainsi qu’un t-shirt blanc et un chandail à capuchon dont il avait enfilé seulement le cou.

Suspect 2 :

Âge : Dans la vingtaine

Taille : 1 m 78 (5 pi 10 po)

Poids : Mince

Cheveux : Foncés

Particularité : Tatouage de larme sous un œil, deux lignes d’écriture tatouées sur la main droite, teint basané

Au moment des faits, il portait des pantalons style camouflage verts et des souliers bleus avec le logo Under Armour blanc et le flanc de la semelle blanc.

Toute information pouvant permettre de retracer ces individus peut être communiquée en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.