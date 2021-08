Action Mirabel désire poursuivre son travail pour l’environnement

Le chef d’Action Mirabel, Patrick Charbonneau, a annoncé lundi que son parti désire intensifier la végétalisation ciblée sur l’ensemble du territoire de Mirabel pour soutenir la biodiversité des milieux de vie en intégrant de nouveaux programmes d’intervention.

M. Charbonneau a mentionné, par voie de communiqué, que les nouvelles initiatives du parti s’inscrivent dans la continuité. Selon lui, après avoir réalisé plusieurs projets destinés à la protection et la mise en valeur des milieux naturels, Action Mirabel se doit de continuer dans la même veine. Le parti s’est impliqué dans un fond vert destiné à l’acquisition de boisés en milieu urbain et à l’augmentation du nombre d’arbres plantés à Mirabel. Maintenant, Action Mirabel désire faire participer la population pour développer plus de lieux destinés aux insectes pollinisateurs, qui vivent actuellement un important déclin de population.

L’abeille et le monarque en vedette

Le parti de Patrick Charbonneau souhaite implanter des mesures pour aider les abeilles et les monarques à favoriser leur épanouissement en protégeant leur habitat actuel en y ajoutant de nouveaux habitats pour y favoriser les végétaux prisés par les pollinisateurs qui sont un maillon indispensable dans la reproduction des espèces végétales, a expliqué le parti dans son communiqué.

« On veut faire de l’abeille et des insectes pollinisateurs un symbole important à Mirabel. Nous allons mettre de l’avant des mesures concrètes pour améliorer leurs milieux de vie. L’abeille étant reconnue comme un des êtres vivants les plus importants de la planète et en ayant sur notre territoire un joyau en production de miel, il est incontournable pour nous de mettre en place une stratégie structurante et durable pour en assurer la pérennité », a indiqué M. Charbonneau.

Le parti s’engage à effectuer un travail important pour la lutte aux changements climatiques, qui passe entre autres par la survie des insectes, qui ont un lien direct sur la productivité agricole et des cultures. Parmi les différentes actions, la plantation « massive » d’arbres à essence ciblée, comme le tilleul, et de trèfles dans les terre-pleins fera aussi une différence et fera partie d’une série de gestes « simples, directs, efficaces et réalistes qui vont faire une différence sur les milieux de vie et de redonner une importance aux milieux naturels pour la biodiversité », a ajouté M. Charbonneau.

Action Mirabel assure par ailleurs qu’une discussion sera entamée avec les grandes industries du territoire pour les inclure dans le plan environnemental du parti et pour obtenir leur soutien pour reboiser et végétaliser de manière ciblée les terrains appartenant à la ville.