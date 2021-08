Action Mirabel annonce trois nouveaux candidats

Les sept conseillers du parti Action Mirabel ont décidé de se représenter en vue des élections municipales de 2021. Mardi, la formation de Patrick Charbonneau a présenté trois nouveaux candidats.

Action Mirabel peut se vanter d’avoir atteint la parité dans sa sélection des candidats, avec cinq hommes et autant de femmes, dont deux qui s’ajoutent dans cette nouvelle vague d’annonces de candidats.

Marie St-Aubin dans le district 10

Marie St-Aubin, membre du Barreau du Québec et de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréées (CRHA), sera candidate dans le district 10. Mme St-Aubin a siégé entre autres sur les conseils d’administration des Partenaires Pour La Réussite Éducative Dans Les Laurentides (PREL) et de la garderie Aux petits pas. La candidate se passionne pour l’éducation et l’environnement, elle qui a notamment organisé des corvées de nettoyage et de distribution d’arbres et de fleurs au parc du Bois de Belle-Rivière.

Mère de trois enfants, elle souhaite « développer une ville ayant une vision durable pour les générations actuelles et à venir », a-t-elle souligné par voie de communiqué.

Roxanne Therrien poursuit dans le domaine municipal

Mère de cinq enfants, Roxanne Therrien cumule plus de 16 ans d’expérience dans le milieu municipal et sera candidate dans le district 5. Elle a acquis de l’expérience dans l’administration municipale durant sa carrière au Service du greffe, où elle a travaillé avec des élus, les citoyens et différents services de l’équipe administrative. Selon le chef d’Action Mirabel, le fait que Mme Therrien ait contribué à l’élaboration de politiques et de règlements en fait une candidate « expérimentée, confiante et prête à relever tous les défis. »

Elle s’est jointe à l’équipe de Patrick Charbonneau dans le but de favoriser l’approvisionnement et l’achat local sur le territoire, en plus de vouloir promouvoir les actions environnementales et la sécurité des différents quartiers.

Yannick Bibeau fait le saut en politique

Entrepreneur en maçonnerie depuis plus de 12 ans, Yannick Bibeau demeure à Mirabel depuis une quinzaine d’années et se présentera dans le district 7.

Au cours des dernières années, M. Bibeau s’est impliqué auprès de la jeunesse mirabelloise, notamment dans le baseball mineur et l’école primaire de son quartier. Selon lui, Action Mirabel permettra d’offrir à la ville de Mirabel « un avenir dynamique tout en respectant les besoins évolutifs des citoyens et des différents domaines économiques, agricoles et sociaux. »