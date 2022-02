Action Autisme: Le cheval de bataille d’Emmanuel Auger

Au Québec, beaucoup le reconnaît pour sa carrière de comédien, mais avant tout, Emmanuel Auger est un gars fier de sa région qui fait son possible pour aider son petit monde. Depuis plusieurs années, le résident de Bois-des-Filion, met à profit sa créativité et sa communauté pour aider l’organisme Action Autisme.

Une implication de longue date

« Au début, je n’avais pas la prétention de dire que je voulais sauver le monde, je voulais aider ma sœur », lance Emmanuel Auger, porte-parole d’Action Autisme. L’association est en effet une cause qui lui tient depuis les débuts de sa fondation puisque la fille de sa sœur est atteinte du trouble du spectre de l’autisme (TSA). En 1996, Action Autisme est né avec des mères d’enfants atteints du TSA afin que l’organisme puisse venir en aide à leurs besoins. « Quand un parent apprend que son enfant est atteint du syndrome, qu’est-ce qu’il fait? », soulève-t-il. C’est ainsi que le mandat de l’organisme est centré sur le soutien des familles, notamment en leur offrant des formations.

« De fil en aiguille, pour aider ma sœur, j’ai commencé à faire des événements pour pouvoir l’aider », raconte Emmanuel notamment en ce qui concerne l’Autiste Show, un événement central pour l’organisme et qui a longtemps été leur unique levée de fonds. Au début, c’était un spectacle très minimaliste, mais l’Autiste Show a pris beaucoup plus d’ampleur. « Un jour ma sœur m’a dit qu’elle ne pouvait plus prendre l’argent juste pour elle et qu’elle connaissait d’autres parents qui ont besoin d’aide. C’est là qu’Action Autisme a pris de l’ampleur et est devenu ce qu’il est aujourd’hui », poursuit-il.

D’une autre part, Emmanuel organise depuis maintenant 10 ans le tournoi de poker des célébrités au profit d’Action Autisme. « J’ai fait ça parce que le poker a gagné en popularité et j’ai des amis de mon milieu qui voulaient m’aider avec l’organisme. Mais puisqu’il y avait juste l’Autiste Show à l’époque, ceux qui ne savaient pas chanter ne pouvaient pas m’aider », raconte-t-il.

Une pandémie fatale pour l’organisme

« La pandémie est arrivée, et là, ça été épouvantable. Oui pour tous les organismes au Québec, mais là je parle pour l’organisme que je soutien et qui me touche. Ça été une hécatombe parce que le Québec a pris une pause pendant deux ans, mais pas l’autisme. L’autisme ne prend pas de pause », confirme Emmanuel Auger. Avec l’annulation des spectacles et des rassemblements, ce sont les deux événements les plus importants pour Action Autisme qui ont été mis sur pause pour deux années consécutives. « Les coffres se sont vidés très rapidement et l’organisme est devenu sous respirateur artificiel », déplore-t-il.

De l’espoir pour 2022

« Cette année, on a eu une aide inespérée », avance le porte-parole. L’année dernière, il a reçu un appel de son ami Martin Pouliot, d’Électricité Kingston qui lui a proposé d’être le président d’honneur de leur tournoi de golf au profit de l’organisme qui a eu lieu en septembre dernier. « C’est une compagnie d’ici qui a le goût d’aider les gens d’ici et qui s’est rendu compte des besoins », mentionne Emmanuel.

Heureux d’accumuler quelques milliers de dollars pour Action Autisme, Martin Pouliot savait toutefois que l’organisme était dans un besoin criant, leur donnant un don supplémentaire. « Ça fait que l’organisme a reçu 10 000$, c’est énorme! C’était une très grande surprise lors du dévoilement. Ça permet à l’organisme de souffler un peu et c’est un gros plus pour l’organisme car il y a beaucoup de rattrapage à faire », se réjouit Emmanuel Auger.

De plus, il a récemment appris le retour du populaire Autiste Show après deux années d’absence et qu’il continuera à avoir lieu au Parc équestre de Blainville : « Je suis vraiment content qu’on garde ce lieu-là parce que c’est très important pour moi de faire des événements chez nous, dans mon coin de pays qu’est la Rive-Nord. » Si tout va bien, le spectacle aura lieu à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre 2022. « Évidemment, on n’est jamais sûr de rien, mais on va de l’avant! », annonce finalement le porte-parole de l’organisme.