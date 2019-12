Acquisition de deux nouveaux véhicules électriques à Sainte-Thérèse

Stéphane Lamy, chef aux opérations, sites, parcs et espaces verts du Service des travaux publics, parcs et bâtiments, Roch Arbour, directeur du Service des travaux publics, parcs et bâtiments, Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse, Julie Gaudreau, chef développement durable du Service de l’urbanisme et du développement durable et Amélie Doyon, chargée de projet du Service du génie, devant la nouvelle Chevrolet Bolt.