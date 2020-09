Achat local: Deux occasions pour découvrir vos produits du terroir

Dans le contexte actuel, il est plus qu’important d’encourager nos commerçants, marchands et producteurs locaux. Nous avons trouvé deux endroits où il est possible de s’approvisionner et découvrir une vaste gamme de produits du terroir, et ce, sur le territoire de Mirabel.

En effet, comme le rappel le président de Tourisme Laurentides, Stéphane Michaud, la Ville de Mirabel est le plus grand territoire agricole des Laurentides et est considérée, à cet égard, comme le «garde-manger» de sa région.

Le Marché du terroir, initiative organisée par ce même groupe visant la promotion du tourisme à Mirabel, est de retour les dimanches, et ce, jusqu’au 27 septembre. Il est possible pour les maisonnées d’ici de visiter une ribambelle de kiosques de producteurs locaux dans le stationnement du centre culturel du Domaine-Vert Nord (17530, rue Jacques-Cartier), de 10 h à 15 h.

Le marché offre, cette saison, une variété de légumes et de fruits (biologiques ou non), de viandes, de produits de l’érable, de boulangerie, de repas prêt-à-manger, ainsi que de desserts sucrés.

On dit que la fraîcheur des fruits et légumes de ce marché est indéniable. Notons que présentement, c’est la citrouille qui est en vedette. Avec le retour en classe et celui des boîtes à lunch, les consommateurs de Mirabel et d’autres endroits des Basses-Laurentides ont l’embarras du choix afin de concocter des repas frais et délicieux pour leurs enfants.

Mentionnons enfin que plusieurs consignes ont été mises sur place autant pour les producteurs que les visiteurs. Le lavage des mains, la distanciation sociale (dans la mesure du possible) et le port du masque sont exigés. Les ateliers et animations prévus ont malheureusement dû être temporairement retirés.

Pour plus d’informations, les citoyens sont invités à suivre la page Facebook du «Marché du terroir de Mirabel», événement organisé, rappelons-le, par Tourisme Mirabel.

Mirabel fête l’érable du Québec

Présenté cette fois par la Ville de Mirabel, la sixième édition de Mirabel fête l’érable du Québec aura lieu les 19 et 20 septembre prochains, au Parc régional du Bois de Belle-Rivière. Il s’agit ici d’un autre événement incontournable dans la région, soit une occasion festive et familiale de découvrir et déguster des produits de l’érable de chez nous.

Au programme : une zone d’exposants sous un grand chapiteau, des «camions-restaurants», des activités jeunesses et familiales, dont des ateliers culinaires, des jeux éducatifs et une fermette animée. Notons que le tout se déroulera dans le respect des consignes sanitaires de la santé publique du Québec.

Repas pique-nique

Le concept «Pique-nique champêtre clé en main» a connu un grand succès depuis son lancement il y a deux ans. Le chef du restaurant Montréal Plaza, Charles-Antoine Crête sera de la parti et offrira, encore une fois, ses fameux paniers gourmands. Notons que le repas pique-nique pour deux adultes, dans le cadre de l’événement Mirabel fête l’érable du Québec, est disponible au coût de 58 $ plus taxes, sur réservation et sur le site [lepointdevente.com]. D’ailleurs, les intéressés sont invités à faire vite, car on annonce que les places sont limitées.