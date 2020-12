À vous tous, merci!

S'il y a bien un élément que la pandémie a mis en lumière, c'est l'incroyable capacité de résilience de chacun. La dernière année a confronté nos habitudes et nos repères et a forcé plusieurs entreprises à se réinventer. Dans ce contexte, vos journaux Nord Info et L'Éveil tiennent à vous remercier, vous, nos précieux lecteurs et nos chers clients, pour votre confiance et votre soutien indéfectible.

Nous avons toujours été convaincus de l’importance d’offrir une information locale, crédible et vérifiée. C’est là l’essence même de notre mission. Ainsi, depuis mars, notre équipe de rédaction est à pied d’oeuvre afin de vous tenir informés de l’évolution de la situation de la COVID-19 et de ses répercussions, ici même, dans les Basses-Laurentides. Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit via nos éditions papier que vous connaissez bien, nos sites Web [www.nordinfo.com] et [www.leveil.com], ou encore via nos nouvelles applications mobiles. Merci à vous tous et soyez assurés que nous continuerons à vous informer avec la même rigueur en 2021!

Merci également à tous nos clients qui, grâce à leur support, contribuent à l’essor de l’actualité locale. Nous savons à quel point les derniers mois ont été exigeants et difficiles. Nous avons travaillé fort pour vous appuyer et vous proposer des solutions innovantes, adaptées à vos besoins particuliers, que ce soit par le lancement de plateforme d’achat local [jytrouvetout.ca], ou encore par notre portail de certificats-cadeaux [rabaischocs.com]. Nous sommes à votre écoute et prêts à vous accompagner dans cette nouvelle réalité qui semble vouloir s’étirer pendant encore quelques mois. Hier comme aujourd’hui, nous sommes présents et tout aussi déterminés à faire rayonner les entreprises d’ici!

1 don, 5 causes

Vos journaux Nord Info et L’Éveil ont toujours été impliqués dans la communauté. Devant les difficultés rencontrées par les organismes du milieu, nous avons lancé dans la MRC de Thérèse-De Blainville la campagne 1 don, 5 causes. Toutes les plateformes du Nord Info sont mises à profit pour aider les cinq organismes parrainés, soit les fondations du Collège Lionel-Groulx et des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve, Parrainage civique Basses-Laurentides, La Licorne ainsi que la Maison des jeunes des Basses-Laurentides. Les entrepreneurs de la région sont aussi invités à devenir partenaires financiers de cette belle aventure communautaire. Nous sommes heureux de l’engouement suscité par cette initiative et comptons maintenir cet élan de générosité en 2021!

Au nom de toute l’équipe du Nord Info et de L’Éveil, encore une fois merci!