À vélo grâce à sa nouvelle prothèse

Âgée de 8 ans, Emma-Rose est née sans une partie de son bras droit. Inscrite au programme Les Vainqueurs de l’Association des Amputés de guerre, la jeune fille de Boisbriand peut maintenant rouler à vélo en toute sécurité, grâce à une prothèse spécialement conçue pour tenir le guidon de sa bicyclette.

«Ma fille est très heureuse de pouvoir faire du vélo. Elle aime beaucoup sa nouvelle prothèse qui a été personnalisée à son goût, c’est-à-dire avec des petits chiens. Nous sommes reconnaissants envers l’association pour toute l’aide qu’elle nous apporte», explique Stéphane, le papa d’Emma-Rose.

L’Association des Amputés de guerre considère que les membres artificiels et appareils conçus pour les loisirs sont essentiels pour les enfants amputés afin qu’ils puissent être actifs et prendre part à diverses activités avec leurs amis et leur famille. Elle couvre ainsi 100 % des coûts des membres artificiels et appareils tels que ceux qui sont conçus pour nager, faire de la bicyclette ou jouer d’un instrument de musique. En effet, aucune aide financière n’est fournie par les régimes médicaux provinciaux en ce qui a trait aux membres artificiels conçus pour les loisirs.

L’Association ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Ses programmes existent grâce au soutien du public envers le service des plaques porte-clés et des étiquettes-adresse. Pour en savoir plus sur l’Association des Amputés de guerre, visitez le [amputesdeguerre.ca] ou composez le 1 800 250-3030.