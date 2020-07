À Sainte-Thérèse: un bon départ pour les Terrasses du Village

Les Thérésiens étaient au rendez-vous pour le premier weekend des Terrasses du Village. Cet événement organisé en collaboration avec le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) se poursuit jusqu’au 7 septembre.

Plusieurs restaurants du Village proposent des menus pour emporter pour l’occasion. Les gens sont invités à s’attabler à cette terrasse à ciel ouvert pour profiter d’un dîner ensoleillé, ou encore passer une soirée d’été en bonne compagnie, tout en respectant les mesures de distanciation. L’endroit se veut accueillant, tout comme les commerces, restos et bars se trouvant à proximité.

Veuillez noter que pour assurer un environnement convivial et sécuritaire, des règles doivent être respectées. La consommation d’alcool est permise lorsqu’accompagnée d’un repas, entre 11 h et 23 h. De plus, il est interdit de fumer sur l’ensemble du site et de circuler à vélo. Les chiens sont aussi interdits.

Pour consulter la carte du Village: [villagesaintetherese.com].