À Mirabel: Les saison des pommes est arrivée!

L’automne est déjà à nos portes. Cette saison est synonyme de plusieurs choses; les jours plus longs, les feuilles qui tombent et l’abondance quant aux produits québécois et plus locaux. Le secteur des Basses-Laurentides offre son lot de choses délicieuses. Ici, nous dresserons une liste de trois vergers mirabellois où il est possible de faire l’autocueillette et de se procurer des produits bien de chez nous.

Verger la Pomme bio

Cet endroit situé sur la Côte des Saints est certifié «bio» par Ecocert à Mirabel et offre en autocueillette des pommes spécifiquement développées pour la culture biologique. Dépendamment du moment de l’année, plusieurs produits sont disponibles à la ferme et au marché public, soit des melons d’eau, cantaloues, maïs, de l’ail, des aubergines, poivrons, poireaux, tomates et des courgettes (Butternutt et Spaghetti). Il est également possible d’obtenir des raisons de table rouges (Somerset) et bleus (Trollhaugen).

Adresse : 12555 Côte des Saints, Mirabel.

Les vergers de la Petite ferme

Comme l’indique déjà son nom, il s’agit d’un petit verger «rustique et familial» se trouvant dans le secteur de Saint-Augustin. À l’achat d’un sac de pomme par famille, les clients ont accès au site qui comprend un terrain de jeu, un lieu pique-nique, ainsi qu’une grande variété d’animaux exotiques à visiter et même à nourrir pour certains. Il est possible de faire une balade de train.

Adresse : 11388 Côte des Bouchard, Mirabel.

Les vergers du Ruisseau

Comme les précédents, ce verger invite ses convives à faire l’autocueillette de pommes à l’automne, mais une balade motorisée conduit directement sur le site. Il est possible de se procurer un sac à un prix abordable (16$ pour 20 lb et 11$ pour 10 lb). Les visiteurs auront la possibilité de se sucrer le bec. On offre des beignes à l’ancienne et de fameuses tartes aux pommes dont la recette est, assure-t-on, des plus secrètes. Le site propose également une aire pique-nique, ainsi qu’un kiosque de vente de sous-produits de la pomme.

Adresse : 12680 Rang de la Fresnière, Mirabel.

Contexte de la Covid-19

Notons que, vu les circonstances actuelles entourant la Covid-19, ces trois vergers de Mirabel demandent aux convives de respecter les règles habituelles : le lavage des mains à l’arrivée, le respect de la distance de deux mètres, ainsi que le respect de la zone de cueillette et des indications de circulation. Il est bien entendu interdit de consommer des pommes ou toute autre nourriture dans le verger lors de la cueillette, afin d’éviter le contact main-bouche.

Pour plus d’informations relatives à ces directives de santé publique, visitez le site officiel de l’organisation «Les producteurs de pommes du Québec», au [producteursdepommesduquebec.ca].