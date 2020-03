À Mirabel: Lancement officiel de la saison des sucres des Laurentides

La nouvelle tradition du lancement officiel de la saison des sucres des Laurentides s’est déroulé cette année dans un décor rustique…au milieu des champs. En effet, c’est à la cabane à sucre Au milieu des champs que Tourisme Mirabel, en collaboration avec le Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides, a convié leurs invités.

L’érable faisant partie de l’identité culturelle et culinaire québécois, il importe de saluer et d’encourager le savoir-faire et le travail des acériculteurs mirabellois. Dans le cadre du 100e anniversaire de l’acériculture, le lancement officiel de la saison 2020 orchestré par Tourisme Mirabel est l’occasion idéale de souligner et remercier les différents intervenants qui travaillent à la mise en valeur de l’érable et qui soutiennent l’industrie acéricole dans les Laurentides.

Ces gens passionnés perpétuent la tradition de la récolte printanière pour nous permettre de nous sucrer le bec tout au long de l’année depuis maintenant 100 ans. Il n’est donc pas faux de dire que, non seulement la sève d’érable coule des érables du Québec, mais également dans nos veines! La fondation Commanderie de l’érable était sur place pour présenter aux invités un atelier sur L’art de déguster le sirop d’érable.

De plus, c’est avec grande fierté que la Commanderie s’ajoute aux collaborateurs qui travaillent à mettre le sirop d’érable en premier plan grâce à la tenue de la soirée La Grande Sève qui se déroulera le 11 Juin prochain au Parc Régional du Bois-de-Belle-Rivière, une première dans les Laurentides.

Depuis quelques années à Mirabel, des actions structurantes et innovantes ont été implantées afin de propulser cette industrie vers de nouveaux sommets, dont l’événement Mirabel fête l’érable du Québec et le pique-nique champêtre qui seront offert pour une 6e édition à la population les 19 et 20 septembre prochains au Parc régional du Bois-de-Belle-Rivière.

Une nouvelle bière

Toujours dans le cadre du 100e de l’acériculture, la nouvelle microbrasserie mirabelloise L’entêté a profité de l’occasion pour lancer une toute nouvelle bière à saveur d’érable et de chocolat, une découverte gustative innovatrice et très à propos. Tel que précisé par le maire suppléant de Mirabel, Patrick Charbonneau: «Le produit de l’érable est un produit typiquement québécois qui fait partie de notre enracinement culturel et mérite d’être mis en premier plan dans la foulée de la popularité du tourisme gourmand dans les Laurentides. Nous invitons la population à se déplacer en grand nombre et à venir vivre l’enchantement que nous proposent nos artisans acéricoles de chez nous, tout particulièrement ici même à Mirabel.»

La Ville de Mirabel est fière de se démarquer au sein de cette industrie et d’être une ville d’importance en matière de mise en valeur de cette richesse qu’est l’érable. À ce chapitre, on compte notamment une vingtaine de cabanes à sucre sur le territoire de Mirabel, et de très nombreux points de vente et de distribution des produits faits de l’érable.