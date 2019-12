À la Fondation Hôpital Saint-Eustache: L’Association des bénévoles remet une somme de 105 000 $

À l’occasion de leur récente assemblée générale annuelle, l’Association des bénévoles de l’Hôpital Saint-Eustache a remis un montant de 105 000 $ à la Fondation Hôpital Saint-Eustache. Ce montant contribuera à la campagne 2019 de la Fondation en vue, notamment, du projet d’agrandissement du département des soins intermédiaires aux nouveaux nés. De plus, la somme remise permettra l’acquisition d’équipements afin d’améliorer le confort des usagers à l’unité des naissances de l’Hôpital de Saint-Eustache.

Les sommes recueillies par l’Association des bénévoles de l’Hôpital Saint-Eustache proviennent de plusieurs initiatives dont les profits de la boutique cadeaux La douce pensée. Située à l’entrée de l’Hôpital de Saint-Eustache, cette boutique est tenue par une équipe de plus de vingt bénévoles agissant aux caisses, aux commandes, à l’élaboration des vitrines, etc.

À la boutique s’ajoutent des initiatives comme la vente de petits délices des Fêtes ou la vente de billets de tirage d’un voyage, pour n’en nommer que quelques-unes. Encore ici, des dizaines de bénévoles s’ajoutent démontrant tout le dynamisme de l’Association.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides tient à saluer la présence active de l’Association qui fait une réelle différence à l’Hôpital de Saint-Eustache et les remercie de leur généreux apport en temps et en argent.