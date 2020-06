A-50 à Mirabel: fermetures de nuit pour des inspections

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’il procédera à des fermetures de nuit de l’autoroute 50 et de ses bretelles d’accès, entre la route 148 (boulevard Arthur-Sauvé) et le chemin Saint-Simon à Mirabel, les 10 et 11 juin prochains. Celles-ci sont requises afin d’effectuer des inspections courantes des structures des ponts d’étagement du chemin Saint-Simon et de la montée Saint-Rémi.

Le mercredi 10 juin 2020, de 20 h à 4 h

-Fermeture complète de l’autoroute 50, dans les deux directions, entre la route 148 (boulevard Arthur-Sauvé) et le chemin Saint-Simon;

-Fermeture complète de la bretelle d’accès menant du chemin Saint-Simon à l’autoroute 50, dans les deux directions;

-Fermeture complète de la bretelle d’accès menant de la route 148 (boulevard Arthur-Sauvé) à l’autoroute 50 en direction est.

Les mercredi 10 et jeudi 11 juin 2020, de 20 h jusqu’à 4 h

-Fermeture partielle d’une voie sur 2 du chemin Saint-Simon et du rang Saint-Rémi, à la hauteur de l’autoroute 50. La circulation se fera en alternance avec l’aide de signaleurs et la limite de vitesse sera réduite à 50 km/h.

Chemin de détour

Lors de la fermeture complète de l’autoroute, des détours balisés seront mis en place sur le réseau; les usagers de la route devront emprunter la route 158 (route Sir-Wilfrid-Laurier).

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.