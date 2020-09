À 212 km/h sur l’A-15 Sud

Un homme de 26 ans de Saint-Eustache a été intercepté par les policiers de la Sûreté du Québec, le 5 septembre, vers 1 h, alors qu'il circulait à 212 km/h sur l’autoroute 15 Sud, à la hauteur du kilomètre 22, à Boisbriand.

Les agents du poste autoroutier de Laval ont capté l’automobile qui circulait à grande vitesse lors d’une opération radar stationnaire. Un constat d’infraction de 1 983 $ a été remis au conducteur et 24 points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier de conduite. De plus, son permis de conduire a été suspendu sur-le-champ pour une période de sept jours et son véhicule a été remorqué.

Mirabel : arrestation pour fuite, entrave et autres

Un autre cas de vitesse est survenu le 5 septembre, cette fois sur l’autoroute 15 Nord, à Mirabel. Vers 18 h, un policier motard de la SQ du poste autoroutier de Laval a capté une automobile circulant à plus de 150 km/h dans une zone de 100 km/h. Le conducteur a refusé de s’immobiliser dès le départ lorsque requis. Lorsque sa fuite s’est arrêtée, le conducteur de 32 ans de St-Jérôme a été maitrisé et arrêté pour fuite, entrave, bris de probation et possession de stupéfiants. Au terme de l’intervention policière, le suspect a été libéré. Il pourrait faire face à des accusations ultérieurement.