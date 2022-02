À 17 ans, il court 55 kilomètres pour la prévention du suicide

Du 30 janvier au 5 février, Lowik Douin a couru tous les jours pour atteindre son objectif totalisant 55 kilomètres pour la prévention du suicide. Le blainvillois de 17 ans a aussi mis à profit sa passion pour la production vidéo pour lever les tabous liés à la cause.

« Oui on en parle, mais il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ce sujet-là. Faut aller en plus loin, trouver d’autres solutions possibles. Surtout avec la pandémie, la situation est de pire en pire », constate Lowik Drouin. Dans le cadre de la semaine nationale de prévention du suicide, le blainvillois âgé de 17 ans s’est donné le défi de courir 7,8 kilomètres pendant sept jours consécutifs. C’est dans le but de prévenir, faire connaître les ressources disponibles, de normaliser les enjeux liés aux problèmes de santé mentale, mais aussi pour rendre un hommage aux personnes qui se sont malheureusement enlevé la vie que Lowik a plongé dans ce défi.

Inspiré par son père qui a couru 55 kilomètres l’été dernier pour la cause, Lowik a décidé de suivre son exemple. « Avec ma course, je veux donner une motivation aux gens. Quand tu vois quelqu’un s’entraîner, ça donne souvent envie de le faire aussi. Mais surtout, il faut parler des solutions et enlever les tabous qu’il y a derrière tout ça », avance Lowik.

Mettre à profit sa passion

Même si le sport a toujours occupé une place dans la vie du jeune blainvillois, c’est le cinéma et la télévision qui le passionne. Ainsi, il a réalisé une vidéo qui présente tout le processus qu’il a vécu dans le cadre de ses sept jours de course. Disponible sa chaîne YouTube intitulée LOWIK, sa réalisation fait état de ses motivations, sa préparation et de son défi en pleine action.

Toutefois, ce n’est pas la première fois que Lowik prend des initiatives pour sensibiliser les autres. « J’ai toujours été impliqué dans des causes qui touchent la santé mentale. Plus jeune aussi j’ai fait des petits courts métrages par rapport à l’intimidation et la santé mentale », précise Lowik. En effet, à l’âge de 15 ans, il a produit un documentaire de 30 minutes intitulé Laisse-moi te raconter. Cette production rassemble des témoignages de personnes qui sont touchés par la cause et on y voit entre autres les comédiens Normand D’amour et Pascale Montreuil raconter avec sensibilité une histoire qui leur touche.

À l’époque, Lowik venait d’apprendre que son grand-père était décédé à la suite d’une tentative de suicide. « J’ai pris ça comme une motivation pour aider d’autres personnes et la meilleure façon que j’ai trouvé pour faire ça, c’est d’utiliser ma passion qu’est le cinéma, la télévision et le montage pour aider les gens à ma façon. C’est ce qui m’a donné l’énergie de faire ça et de faire ce que je fais aujourd’hui », conclu-t-il.