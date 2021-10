7e campagne Mondou mondon au profit de Mira

C’est avec beaucoup de fierté que l’entreprise familiale québécoise Mondou a lancé, le 30 septembre, la 7e édition de sa campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA.

Devenue une véritable tradition annuelle depuis 2015, cette grande campagne de financement se déroulera jusqu’au 14 novembre et elle permettra une fois de plus à la fidèle clientèle de Mondou, à ses collaborateurs et à la population québécoise, de contribuer à la qualité de vie et au bien-être de milliers de personnes handicapées visuelles, physiques ou ayant un trouble du spectre de l’autisme au Québec.

« Grâce à l’extraordinaire générosité des Québécois et Québécoises, nous avons été en mesure d’amasser plus de deux millions de dollars dans le cadre des six premières éditions de notre campagne Mondou Mondon au profit de MIRA. Cette année, Mondou se fixe comme objectif de récolter 430 000 $ supplémentaires pour soutenir cette cause qui nous tient particulièrement à cœur et qui nous permet de redonner à la communauté, un des piliers de notre marque et de notre mission. Au nom de toute la grande famille Mondou, je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement tous nos clients, employés, fournisseurs et collaborateurs, ainsi que notre partenaire média Rouge FM, qui nous permettent, année après année, de faire une différence concrète dans le quotidien de milliers de personnes. Et nous vous invitons encore à donner généreusement lors de cette 7e édition qui débute demain! », déclare Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou.

UN NOUVEAU PORTE-CLÉS D’URGENCE ET TROIS FAÇONS SIMPLES DE DONNER GÉNÉREUSEMENT

Mondou propose cette année trois façons simples et pratiques de participer à cette initiative annuelle :

en visitant l’un des 74 magasins Mondou du Québec,

en se rendant au Mondou.com,

via la plateforme GoFundMe, que vous pourrez trouver en vous rendant sur le site Internet de Mondou.

Plusieurs articles au profit de la fondation MIRA seront par ailleurs mis en vente au Mondou.com et en magasin :

Le NOUVEAU Porte-clés d’urgence Mondou accompagné d’une carte « Sauvez mon animal », au coût de 6,99 $. En cas d’accident ou de toute situation d’urgence, ce porte-clés à garder sur soi indique qu’un animal se trouve seul à la maison et invite celui ou celle qui le retrouve à consulter une carte dans son porte-monnaie. Cette dernière regroupe des informations essentielles, comme la personne à aviser et les détails sur l’animal à prendre en charge.

À la demande générale, le calendrier MIRA est de retour, au prix de 5 $! Comme c’est la tradition, l’édition 2022 comporte les photos des animaux de 14 gagnants d’un concours annuel organisé par Mondou.

La mignonne peluche bouvier bernois MIRA, adorée des tout-petits, est toujours disponible au coût de 19,99 $.



Notons que 100 % des profits de la vente de ces produits seront directement remis à MIRA.

Encore cette année, il sera possible de faire des dons de 2 $, 3 $, 5 $ ou plus à la caisse, dans tous les magasins Mondou du Québec, durant toute la durée de la campagne. Les clients de Mondou peuvent aussi choisir d’effectuer un don en échangeant leurs points Câlin, une méthode facile et rapide de contribuer à la cause!

UNE INITIATIVE QUI CONTRIBUE À CHANGER DES VIES

Les dons recueillis lors de la campagne Mondou Mondon servent notamment à former les chiens MIRA, leurs familles d’accueil, les entraîneurs et les bénéficiaires. La fondation MIRA ne recevant aucune subvention gouvernementale, il est d’autant plus important de contribuer à cette initiative annuelle qui transforme de nombreuses vies. Afin de soutenir cet organisme essentiel, Mondou offre aussi chaque année à la fondation MIRA plus de 110 tonnes de nourriture destinée à ses chiens guides et d’assistance.

LES VALEURS COMMUNAUTAIRES : UN PILIER FONDAMENTAL POUR MONDOU

Fondée au Québec, Mondou est passée d’un seul magasin en 1938 à 74 succursales en 2021, en bâtissant son succès sur l’innovation continue. Fière de figurer pour la deuxième année consécutive au sein du prestigieux classement des sociétés les mieux gérées au Canada établi par la réputée firme Deloitte, Mondou n’en oublie pas pour autant les valeurs communautaires de ses fondateurs, comme en font foi les piliers de sa marque : le savoir-vivre (être présent pour sa communauté et s’investir pour la cause animale), le savoir-faire (comprendre l’animal et contribuer à son bien-être en prodiguant de judicieux conseils) et le savoir-être (demeurer à l’écoute des besoins de sa clientèle et faire preuve de compassion).

Depuis sa fondation, Mondou se fait un devoir d’appuyer plusieurs causes liées au bien-être animal. En plus de Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, l’entreprise organise depuis quatre ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges qui a permis d’amasser à ce jour un total de 536 000 $.

Croyant profondément à l’adoption responsable, Mondou a par ailleurs inauguré, depuis avril 2019, quatre Zones d’adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette.

Mondou vous invite à donner généreusement lors de la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, en magasin, en ligne ou via la plateforme GoFundMe!