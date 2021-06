Un nouveau conseil d’administration à la FHSE

Faisant suite à la 30e assemblée générale de ses membres, qui s’est tenue virtuellement le 26 avril dernier, la Fondation Hôpital Saint-Eustache (FHSE) a annoncé, en juin, la nomination de Me Pierre G. Mayer à titre de président de son conseil d’administration qui succède à M. Jacques Pelletier, administrateur au conseil d’administration de la Fondation depuis plus de 11 ans et président des six dernières années.

La Fondation profite maintenant de l’occasion pour dévoiler la composition de son conseil d’administration pour la prochaine année 2021-2022, ainsi que les nouvelles responsabilités de Me Julie Hébert à titre de vice-présidente et Mme Catherine Dufresne-Lorrain, à titre de trésorière.

Alors que le mandat de certains administrateurs se terminait cette année, une nouvelle membre de la communauté d’affaires de la région s’est ajoutée au conseil d’administration. À ce titre, la Fondation souligne que plus de 60 % de son conseil d’administration est composé d’administratrices.

Ainsi, Mme Amélie Pagé, B.A.A., directrice, développement de marché à la Caisse Desjardins Saint-Eustache–Deux-Montagnes joindra dorénavant ses efforts à:

Me Pierre G. Mayer, président, avocat associé principal, Trivium Avocats Notaires Conseils

Mme Mylène Pepin, vice-présidente, actionnaire – chargée de projets, SIM Bâtiments d’acier & Séchoirs à bois Inc.

Me Julie Hébert, vice-présidente, notaire, m. fisc., directrice fiscalité, BFR Fiscalité

– Mme Catherine Dufresne-Lorrain, trésorière, directrice gestion relationnelle, services bancaires aux entreprises au Canada, BMO – Banque de Montréal

– M. Yves Guindon, secrétaire, CPA, L’Équipe Guindon, Conseillers d’affaires

– Me Natacha Bernier, administratrice, avocate, Fonds de solidarité FTQ

– M. Jean-Félix Bouchard, administrateur, huissier de justice, Étude J.F. Bouchard Inc. Huissiers de justice

Jacques Bourdages, administrateur, retraité de la Banque Royale du Canada



Mme Julie Brochu, administratrice, courtier immobilier résidentiel, RE/MAX Crystal

Mme Chantal Cadieux, administratrice, coordonnatrice en ergothérapie, CISSS des Laurentides, Hôpital de Saint-Eustache

Mme Lyne Des Trois Maisons, administratrice, directrice générale, Fondation Hôpital Saint-Eustache

– Mme Marie-Josée Lafontaine, administratrice, directrice, Direction des services multidisciplinaires, de l’enseignement et de la recherche, CISSS des Laurentides

– Dr Pierre Marceau, administrateur, chirurgien, CISSS des Laurentides, Hôpital de Saint-Eustache

– M. Christian Potvin, administrateur, administrateur, Canadian Tire Saint-Eustache

– Mme France Tourigny, administratrice, bénévole, Association des bénévoles de l’Hôpital de Saint-Eustache

Mme Des Trois Maisons en son nom personnel et en celui de la Fondation tient également à souligner la contribution de deux membres sortants du conseil d’administration et les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur dévouement des dernières années:

Jacques Pelletier, retraité de la Banque Nationale du Canada, administrateur depuis plus de 11 ans et président des 6 dernières années.

Mme Caroline Vallerand, directrice, développement de marché à la Caisse Desjardins Saint-Eustache—Deux-Montagnes, trésorière au conseil d’administration de 2017 à 2021.

«La FHSE est très fière de son conseil d’administration et de sa composition. Nul doute que celui-ci, comme à chaque année, s’investira afin de garantir que l’organisme respecte et réalise la mission qu’il s’est donnée et pour en assurer une saine gestion», de mentionner la nouvelle directrice générale, Lyne Des Trois Maisons.

Pour connaître toute la composition du conseil d’administration de la Fondation et voir la mosaîque réunissant l’ensemble des membres, veuillez cliquer ICI.

À propos de la Fondation Hôpital Saint-Eustache

La Fondation Hôpital Saint-Eustache est un partenaire de premier plan qui assiste et soutient l’Hôpital de Saint-Eustache dans la réalisation de sa mission auprès de la population qu’elle dessert.

En permettant l’acquisition d’équipements de haute technologie, la Fondation permet d’améliorer les soins de proximité offerts dans la région des Basses-Laurentides. Par l’ensemble de ses actions, la FHSE contribue sans cesse au bien-être des usagers qui en bénéficient.