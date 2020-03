Les travaux sont suspendus jusqu’au 13 avril

La chose n’a certes pas échappé aux résidants du secteur concerné, les travaux prévus pour la phase 2 du projet de revitalisation de la rue Turgeon n’ont pas été lancés, comme prévu, le lundi 16 mars. On devine bien pourquoi.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Ville de Sainte-Thérèse a dû se conformer aux exigences gouvernementales et ordonner la suspension des travaux jusqu’au 13 avril, c’est-à-dire la date fixée par le gouvernement Legault qui annonçait, au début de la semaine dernière, sa décision de mettre le Québec sur «pause».

On le sait, la phase 2 de ses travaux est censée se dérouler jusqu’à la mi-octobre, mais jusqu’à quel point cet échéancier demeure-t-il flexible? Autrement dit, pourrait-on craindre certaines complications si la pause devait se poursuivre au-delà du 13 avril? «À ce moment, il s’agit d’un déplacement dans le temps. Nous sommes dans l’attente du feu vert du gouvernement pour reprendre les chantiers et réorganiser l’échéancier avec l’entrepreneur», indique Mélissa Collins, directrice du Service des communications de la Ville de Sainte-Thérèse.

Une phase majeure

Dans le meilleur des mondes, les travaux seraient lancés incessamment et se dérouleraient en quatre étapes, entre la voie ferrée et la rue Joseph-Hamelin. On prévoit, dans l’ordre: le remplacement des conduites d’eau potable et d’égout; l’enfouissement des réseaux de distribution électrique (Hydro-Québec) et de télécommunication (Bell, Vidéotron, etc.); le forage sous la voie ferrée; la réfection du pavage, de la piste cyclable et des trottoirs; la plantation de végétaux.

Il s’agit d’une phase majeure de ce projet qui se poursuivra, selon l’échéancier souhaité, au cours des deux prochaines années, alors que des interventions locales et ponctuelles sont prévues, comme la plantation d’arbres, d’arbustes et de végétaux et le transfert des réseaux électriques et de télécommunication aériens aux réseaux souterrains en 2021, de même que l’enlèvement des poteaux électriques et la finalisation des travaux de pavage, en 2022.

En tout temps, vous pouvez suivre le déroulement des travaux et l’évolution de ce dossier, sur le site [rueturgeon.ca].