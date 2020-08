57 organismes bénéficient d’une aide financière

Centraide Laurentides est fier d’annoncer qu’au terme de l’attribution du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), une aide financière de 1 287 550 $ a été versée à 57 organismes communautaires de la région afin de leur permettre de répondre aux besoins des plus vulnérables, femmes, hommes et enfants.

Annoncé le 19 mai dernier par Emploi et Développement social Canada en réponse à la pandémie de COVID-19, le FUAC avait comme objectif d’aider à maintenir les organismes qui offrent et adaptent leurs services. La priorité était d’offrir aux individus les plus vulnérables les services d’urgence les plus essentiels liés à la COVID-19. Centraide Laurentides a été mandaté, par le gouvernement du Canada, pour administrer le FUAC et son cadre, en collaboration avec Centraide United Way Canada, les Fondations communautaires du Canada et la Croix-Rouge canadienne.

Organismes soutenus

Dans la MRC de Thérèse-De Blainville, du financement a été accordé à: Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp, Centre de prévention décrochage scolaire Oméga, Centre d’entraide Thérèse-De Blainville, Centre écoute et dépannage Sainte-Famille, Centre Regain de vie, Maison des mots des Basses-Laurentides, Maison d’accueil Le Mitan, Resto Pop Thérèse-De Blainville, Services d’Entraide Le Relais et Unité Domrémy.

Sur le territoire de la MRC de Mirabel, une aide a été attribuée au Centre de dépannage Saint-Janvier et à Dépannage St-Canut.

Ajoutons à cela le soutien offert aux organismes à vocation régionale, comme le Centre Marie-Ève, Concertation régionale en itinérance des Laurentides, le Conseil régional de développement social des Laurentides, Écoute agricole des Laurentides, GymnO Laurentides, l’ACEF des Basses-Laurentides et Nourri-Source Laurentides.