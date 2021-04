56 000 canettes pour aider une jeune fille à compléter ses études

Si vous pouviez aider un jeune de votre ville à rester aux études jusqu’à la fin de son secondaire, le feriez-vous? Si vous aviez le pouvoir de lui prouver réellement votre soutien et vos encouragements, le feriez-vous?

C’est exactement la mission que se donne la Fondation Steve O’Brien depuis 2010. M. O’Brien est un ancien membre de l’équipe canadienne olympique d’athlétisme. Les défis, il connaît ça… À la retraite de la compétition, il a décidé de mettre sur pied une fondation pour soutenir la persévérance scolaire. Pour y arriver, il a lui-même relevé de nombreux défis pour amasser des fonds: entre autres, il a fait la traversée du Canada à pied, après avoir escaladé le Kilimandjaro et le Machu Picchu.

En 2020, toujours à l’affût de moyens de recueillir des fonds pour soutenir la mission de la Fondation, M. O’Brien a lancé l’idée de rassembler le plus grand nombre possible de canettes vides. À Lachute, en seulement quelques mois, plus de 15 000 $ ont ainsi été amassés. Ces fonds serviront à aider des jeunes de la région à poursuivre leurs études.

«La Fondation fournit à ces jeunes les moyens de prendre part à un loisir de leur choix, tant et aussi longtemps qu’ils demeurent aux études et respectent quelques critères spécifiques. La motivation aidant, il est beaucoup plus facile de rester aux études quand on sait qu’on aura un cours de ballet ou un match de hockey pendant le weekend», souligne-t-on par voie de communiqué.

Mai, mois de la cannette

Forte de cette réussite, la Fondation a choisi le mois de mai pour désigner le mois de la cannette. Elle appelle les villes, municipalités, commerces, organismes et bénévoles à se mobiliser pour aider les jeunes à réussir leurs études, et ce, en recueillant des milliers de canettes vides.

«Les jeunes d’aujourd’hui sont nos espoirs pour demain. Ils sont nos futurs médecins et infirmières, mécaniciens et plombiers, policiers, ambulanciers et pompiers, restaurateurs et hôteliers, avocats et notaires, concepteurs web et animateurs télé, jardiniers et cultivateurs, enseignants et techniciens en garderie… si on leur en donne la chance. Connaissant la générosité des Québécois, la Fondation peut-elle compter sur vous en mai 2021?», demande l’organisation.