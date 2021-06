50 000 $ pour la cour de l’école Le Tournesol

Des milliers d’élèves du préscolaire et du primaire pourront profiter de cours d’école plus attrayantes dès la prochaine rentrée scolaire. Une aide financière de près de 50 000 $ est allouée cette année pour permettre la réalisation d’un projet d’embellissement de la cour de l’école Le Tournesol à Lorraine. Le député de Blainville, Mario Laframboise, en a fait l’annonce aujourd’hui au nom du ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge.

Grâce à cette somme, on ajoutera une patinoire et une remise avec plantation d’arbres et arbustes et ajout de mobilier.

Précisons que l’aide financière annoncée est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école pour l’année scolaire 2020-2021 du ministère de l’Éducation. Cette mesure permet de financer divers projets d’aménagement que les centres de services scolaires mettent en œuvre en partenariat avec la communauté, et ce, de façon à stimuler et à rendre plus sécuritaire la pratique d’activités physiques chez les jeunes.

« Investir dans les installations extérieures de nos écoles est une idée gagnante pour tout le monde. Des centaines de jeunes des Laurentides profiteront de nouvelles cours d’école attrayantes, modernes et sécuritaires. C’est une façon concrète et efficace de les encourager à être actifs et à bouger autrement tout au long de leur journée. C’est un réel plaisir pour moi d’en faire l’annonce aujourd’hui. », a indiqué Mario Laframboise.

Au total, 177 projets d’embellissement de cours d’école ont été autorisés cette année grâce à un investissement gouvernemental de 7 213 394 $. Les centres de services scolaires et les commissions scolaires ont été invités à présenter des projets pour l’aménagement de surfaces de jeux, l’installation de modules, la plantation d’arbres ainsi que l’aménagement de terrains de sport (soccer, basketball, etc.), de classes extérieures, de jardins, etc.

Le nombre total de projets financés depuis l’année scolaire 2005-2006 et qui ont profité aux enfants et aux familles de partout au Québec est de 2 688.