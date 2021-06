46 500 $ pour Moisson Laurentides

Le mardi 25 mai dernier, Moisson Laurentides tenait sa 22e classique de golf au club Le Blainvillier, à Blainville. 141 golfeurs du milieu des affaires de la région des Laurentides et de la sphère politique ont ainsi permis d’amasser 34 000 $. À ce montant s’ajoute celui de l’encan virtuel, qui a permis de récolter 12 500 $.

D’ailleurs, la directrice générale de Moisson Laurentides, madame Annie Bélanger, rappelle encore une fois que « L’encan virtuel sera dorénavant un événement de levée de fond récurent. Il s’inscrit en parallèle à notre classique de golf afin d’offrir à toute la population (et non seulement aux golfeurs) l’occasion de miser sur des prix avantageux en plus de contribuer à la cause de Moisson Laurentides.»

À la générosité des participants, s’ajoute celle des commanditaires et autres partenaires financiers qui ont, entre autres, contribué en offrant des prix de présence et cadeaux qui ont été mis en vente dans l’encan virtuel.

Le président d’honneur de l’événement, monsieur Pierre Richer des Entreprises Pierre Richer, souligne l’importance de cette activité pour la communauté « C’est pour moi la manière ultime de redonner envers ceux qui m’ont aidé. Malheureusement, l’insécurité alimentaire est actuellement encore le lot de bien des familles, ou de personnes isolées. Un tel événement est possible grâce aux employés permanents assurément, mais surtout aux bénévoles, aux personnes de soutien et aux membres du comité organisateur qui ont tout donné avec joie, cœur et passion pour la cause »

Moisson Laurentides tient à remercier son partenaire majeur de l’événement, Enviro Connexion, ainsi que son président d’honneur, monsieur Pierre Richer, pour leur appui à la mission.

À propos de Moisson Laurentides

Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 20 $ en denrées4,3 millions de kilogrammes de denrées sont distribués chaque année, soit l’équivalent de plus de 28 millions en valeur marchande  En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 106 organismes de nourrir 20 763 personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque mois.