40 250 $ remis à des organismes de la région

C’est avec gratitude envers ses généreux commanditaires que François Marcil annonce le montant de 40 250 $ remis aux organismes habituellement soutenus par son souper-bénéfice annuel.

Cet événement, qui rassemble habituellement 300 convives au restaurant Gibby’s de Saint-Sauveur, a cette année été transformé en une collecte de fonds d’urgence. L’objectif était de soutenir le mieux possible, malgré la pandémie, les organismes tels le Garde-Manger des Pays d’en haut et la Maison des Jeunes St-Sauveur/Piedmont qui comptent depuis 15 ans déjà sur les fonds amassés dans le cadre de ce souper-bénéfice.

«Vu la situation criante pour tant de gens de la région en cette période difficile, il était impossible de les laisser tomber. Plusieurs commanditaires ont répondu à l’appel malgré la situation économique difficile. Je suis donc reconnaissant de la somme importante qui a pu être remise» exprime M. Marcil.

L’organisateur et son équipe espèrent que la 16e édition pourra rassembler à nouveau tous les donateurs dans l’ambiance festive habituelle.

À propos de François Marcil

François Marcil est un homme d’affaires et philanthrope reconnu dans la région. Président d’Immobilier Marcil, avec les développements La Réserve Morin-Heights et Sommet la Marquise, il est aussi le fondateur et ex-président des 17 centres de rénovation Marcil. Passionné d’horticulture, il est de plus le créateur du Jardin de François au profit de la Société d’Alzheimer des Laurentides.