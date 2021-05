335: la patience sera de mise

Le ministère des Transports désire informer la population de la fermeture partielle, et ce pour une durée indéterminée , du pont de la route 335 enjambant la rivière Mascouche, à Sainte-Anne-des-Plaines. Cette entrave, qui nécessite la mise en place d’une circulation en alternance, est requise afin de permettre le bon déroulement des travaux de réparation en cours depuis le 3 mai dernier.

La circulation se fera en alternance en tout temps et sera d irigée à l’aide de signaleurs le jour et de feux le soir et la nuit.

Les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements dans le secteur.