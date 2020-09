32 M$ pour la construction d’une nouvelle école à Blainville

Un montant de 32 millions de dollars est alloué par le gouvernement du Québec pour la construction d’une nouvelle école dans le secteur Chambéry, à Blainville. La ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Sylvie d’Amours, en fera l’annonce dans les prochains jours lors de son passage dans la région.

«Je me réjouis de cet investissement pour les enfants et les familles de Blainville. Tel que promis en campagne électorale et depuis notre prise de pouvoir, investir massivement dans nos infrastructures scolaires confirme hors de tout doute la place qu’accorde votre gouvernement à nos jeunes et à l’éducation. Je salue le travail de la Ville de Blainville et de son maire, Richard Perreault, qui a travaillé de concert avec le gouvernement pour concrétiser ce projet dans le secteur de Chambéry. Une fois de plus, votre gouvernement témoigne de sa volonté d’agir pour offrir aux citoyens la meilleure qualité de vie possible», fait valoir le président du caucus du gouvernement et député de Blainville, Mario Laframboise.

Pour l’année 2020-2021, des investissements de 3,7 milliards de dollars dans les infrastructures scolaires ont été annoncés. Inscrite dans une perspective d’intégration à la communauté et de développement durable, cette nouvelle génération d’écoles arborera une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et les matériaux du Québec, principalement le bois et l’aluminium. Les aménagements seront adaptés aux méthodes d’enseignement et les espaces communs favoriseront la socialisation, de même que le sentiment d’appartenance des élèves.