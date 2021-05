240 000 $ pour la FADOQ Laurentides

« Nous sommes heureux de vous partager cette bonne nouvelle ! Le projet que nous avons soumis a été retenu, » souligne Michael Leduc, directeur général de la FADOQ – Région des Laurentides. Ce projet permettra des jumelages entre un aîné et une autre personne (un autre aîné, un enfant, un adolescent, un nouvel arrivant au Québec ou dans les Laurentides, un adulte de moins de 50 ans, etc.) partageant des intérêts et des passions similaires.

Chaque personne jumelée aura un projet personnel à accomplir, qui en étant seule manque de motivation à persévérer et à mener à terme leur objectif. Une à deux fois semaine, les duos se contacteront par téléphone ou par vidéoconférence et s’encourageront dans leur projet respectif. En plus de briser l’isolement des aînés, ce projet leur permettra d’être en action et de développer des liens intergénérationnels, multiculturels ou avec des pairs. Les duos seront accompagnés par des bénévoles spécialisés de différents domaines et soutenus par les responsables du projet. Ils auront entre autres l’occasion, à la toute fin, de tourner une capsule vidéo dans le but de partager leurs réalisations et concrétisations.

« C’est dans le but de soutenir de telles initiatives porteuses, mais surtout rassembleuses, que le programme QADA a été mis sur pied, a indiqué Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des proches aidants et députée de Prévost. En financent ces projets novateurs, poursuit-elle, nous nous assurons de dynamiser les échanges au sein des communautés, de même qu’entre les générations. Nous croyons profondément au potentiel des personnes aînées présentes au cœur de nos collectivités. Nous sommes très fiers de les encourager à mener une vie active et autonome le plus longtemps possible, avec des projets qui contribuent à leur épanouissement. »

Le programme QADA a pour but d’offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des ainés et à contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif. Le dernier appel de projets s’est déroulé du 31 aout au 21 octobre 2020. Au total, l’aide financière octroyée au Québec est de près de 7,2 M$.