18 000 $ en prix remis au printemps 2021

Désireuse d’encourager la réussite scolaire et l’accomplissement de ses jeunes membres, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville tient en ce moment la 14e édition de son programme annuel de bourses d’études, dans le cadre duquel elle remettra 18 000 $ à 22 jeunes qui concilient les exigences liées à leurs études et un engagement citoyen significatif.

Voici les catégories admissibles: secondaire, jeunes adultes pour les personnes de 16 ans et plus qui étudient en vue d’obtenir un DES ou de réussir les cours préalables à un cours professionnel, formation professionnelle (DEP et AEC), collégial, universitaire 1er cycle et universitaire 2e cycle.

Pour être éligibles, les candidats doivent être membres en règle de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville et être âgés de moins de 30 ans.

Les détails, formulaires d’inscription et règlements sont disponibles sur le site Internet de la Caisse au [www.desjardins.com/caissetheresedeblainville], section Jeunesse. La date limite de mise en candidature est le lundi 3 mai, à 16 h.