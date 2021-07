17 candidates et aspirantes candidates aux prochaines élections municipales participeront à SimulACTIONS

Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) et ses partenaires, le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) et la Ville de Mirabel, accueilleront, pour la formation SimulACTIONS, 17 candidates et aspirantes candidates qui convoiteront des sièges de conseillères ou de mairesses aux prochaines élections générales municipales de novembre 2021.

Ce projet innovateur et concret, initié et conçu par le Groupe Femmes Politique et Démocratie, vise à démystifier le fonctionnement, les procédures d’un conseil municipal ainsi que le rôle des élu.e.s.

Lors de la cérémonie d’ouverture qui aura lieu le 9 juillet à L’Impéria Hôtel et Suites Saint-Eustache, un panel composé de Madame Sylvie D’Amours, députée de Mirabel, et de trois conseillères municipales de la Ville de Mirabel, Mesdames Francine Charles, Guylaine Coursol et Ysabelle Gauthier, se penchera sur les liens entre les divers paliers gouvernementaux.

Les 10 et 11 juillet, la Ville de Mirabel, hôte de l’événement, mettra son hôtel de ville à la disposition des participantes, ainsi que l’expertise de cinq de ses directrices qui offriront des formations en lien avec leurs fonctions respectives. De plus, les participantes vivront l’expérience d’une simulation de comité plénier et d’une séance de conseil municipal, in situ, à l’hôtel de ville, tout en bénéficiant du support et de l’accompagnement de trois mentores, élues de la Ville de Mirabel.

Cette activité est réalisée dans le cadre du projet Élections municipales : Les Laurentides réunies pour la parité! qui est porté par le Réseau des femmes des Laurentides. Depuis le 7 novembre 2020 et jusqu’au jour J, le RFL offre gratuitement une panoplie de formations, d’activités et d’outils visant à encourager et soutenir les candidatures de femmes dans la région des Laurentides en vue des élections générales municipales qui auront lieu le 7 novembre 2021.