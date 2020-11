165 665 $ pour la Maison de la famille de Bois-des-Filion

Un investissement supplémentaire de 165 665 $ sur cinq ans est accordé à la Maison de la Famille de Bois-des-Filion afin qu’elle ait les moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Le député de Blainville, Mario Laframboise, en a fait l'annonce au nom du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Au total, ce sont 85 millions de dollars sur cinq ans qui sont accordés aux organismes communautaires Famille (OCF) des différentes régions du Québec. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris par le gouvernement du Québec afin de mieux soutenir le développement des enfants, en épaulant davantage les ressources de première ligne qui travaillent directement auprès des familles, dont les plus vulnérables.

«Le gouvernement est à l’écoute des besoins des familles du Québec. L’annonce du financement supplémentaire des OCF va en ce sens. C’est une excellente nouvelle pour les familles de la circonscription de Blainville. Je suis heureux de savoir que des organismes communautaires sont présents auprès des parents et des familles de ma région et surtout, qu’ils auront les moyens d’intervenir de façon constante, principalement en ces temps plus difficiles», affirme M. Laframboise.

Précisons que cette bonification du financement permettra de soutenir, à l’échelle du Québec, plus de 280 organismes avec un financement à la mission de 130 000 $ par année.

«Je suis heureux d’annoncer cet investissement important pour soutenir les organismes communautaires qui travaillent auprès des familles en leur offrant un financement durable, mais surtout équitable pour tous, ce que n’a fait aucun autre gouvernement. Comme ministre de la Famille, je trouve important que ces organismes puissent avoir les moyens de répondre aux besoins des familles, surtout dans le contexte difficile que nous vivons présentement. Je tiens à saluer le travail exceptionnel des intervenants qui se trouvent directement sur le terrain. Vous faites une différence dans la vie de nos enfants, en plus de soutenir de nombreux parents», fait valoir le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.