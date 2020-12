15 170 $ recueillis au profit de la Fondation Pallia-Vie

Pas moins de 389 personnes ont répondu à l’invitation de Desjardins Entreprises Laval-Laurentides et de la Fondation Pallia-Vie en participant à la conférence virtuelle de Pierre Lavoie, le mardi 17 novembre. Les résultats s’élèvent à 15 170 $, dont 8 700 $ versés par Desjardins.

Par son thème «Êtes-vous vert, jaune ou rouge?», le conférencier a su capter l’attention de tous, avec des faits réalistes, motivateurs et encourageants.

La présidente de la Fondation Pallia-Vie, Suzanne Fortin, a d’ailleurs adressé son appréciation à Pierre Lavoie. «Au nom du conseil d’administration, mais aussi en mon nom personnel, je veux vous remercier d’avoir consacré du temps pour notre fondation. Votre conférence nous apporte des éléments positifs pour organiser et transformer notre quotidien pour le mieux-être de notre famille, de nos proches, mais surtout de soi-même.»

Remerciements

L’équipe de la Fondation Pallia-Vie tient à souligner l’engagement de Desjardins. Chapeau également au comité organisateur: Simon Whalen, Josée Chartand et Marc-André Arbour, Desjardins Entreprises Laval-Laurentides, ainsi que Yamina Peytour et Aline Desjardins, Fondation Pallia-Vie. Des remerciements sont aussi adressés aux 260 employés participants de CDE Laval/Laurentides, de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord ainsi que de toutes les Caisses Desjardins, autant des Laurentides que de l’extérieur de la région.

La Fondation Pallia-Vie

La Fondation Pallia-Vie se consacre à recueillir des dons qui serviront à Pallia-Vie pour offrir gratuitement des soins et des services à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord ainsi que des services d’accompagnement pour les personnes atteintes et les proches aidants de l’ensemble de la région des Laurentides.

Chaque année, plus de 200 personnes sont accueillies à la maison et des centaines de patients et proches aidants font appel au service d’accompagnement, à toutes les étapes de la maladie. Pour de plus renseignements: [pallia-vie.ca] ou 450 431-0488.