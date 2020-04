12 heures sans relâche : un hommage virtuel aux travailleurs de la santé

Le pianiste Mathieu Bourret se joint à l’événement 12 heures sans relâche qui se veut un grand rassemblement virtuel destiné à soutenir et remercier le personnel des CHSLD partout au Québec, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Auteur-compositeur-interprète, chef de chœur et pianiste, Mathieu Bourret improvisera sur son instrument pendant toute la durée de l’événement qui aura lieu le mercredi 29 avril, de midi à minuit.

Ce défi musical en direct se veut une façon toute personnelle de saluer la ténacité des travailleurs de la santé. Le titre de l’événement, 12 heures sans relâche, fait d’ailleurs référence à la réalité vécue par ces derniers qui voient leurs quarts de travail se prolonger, dans des conditions souvent extrêmes.

Le public invité à participer

Pendant que le pianiste s’exécutera et que sa musique, on l’espère, insufflera de l’énergie aux troupes qui s’activent sur le terrain, le public sera invité à exprimer (c’est d’ailleurs le but premier de l’événement), sur la page Facebook créée pour l’occasion, sa gratitude à l’égard de ceux et celles qui affrontent avec détermination l’ennemi que l’on sait. À identifier ses coups de cœur, également.

«Ma mère a travaillé pendant 35 ans dans un CHSLD. J’y passais mes fins de journées après l’école, au lieu d’aller à la garderie. Je m’y suis fait plusieurs grands-parents et j’en ai perdu plusieurs également. C’est un monde que je connais bien et qui me touche particulièrement», exprime l’artiste qui se retrouve à la tête de nombreux chœurs d’enfants, d’adolescents et d’adultes, dans la région, notamment l’Ensemble vocal Alternatim, à Sainte-Thérèse.

L’événement 12 heures sans relâche est organisée bénévolement par Origine consultation-création, une entreprise blainvilloise offrant des services de direction artistique, de mise en scène et d’accompagnement personnalisé en conception et gestion de projets ou d’événements originaux et rassembleurs.

Pour assister à l’événement et pour y participer en y inscrivant vos mots d’encouragement et vos coups de cœur, rendez-vous au [www.12heuressansrelache.com] et cliquez sur l’icône «Je participe»… et cela même si vous ne prévoyez pas y être, suggère-ton. Votre geste aura au moins le mérite de partager la nouvelle à un plus grand nombre de gens.