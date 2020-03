108 cas confirmés dans les Laurentides

La vice première-ministre Geneviève Guilbault a annoncé aujourd’hui samedi, lors du point de presse quotidien du gouvernement du Québec, que la province comptait maintenant 2498 cas confirmés, une augmentation de 477 cas depuis hier. Les Laurentides ne sont pas épargnées avec 108 cas confirmés.

Le Québec dénombre par ailleurs quatre décès de plus qu’il y a de cela 24 heures, portant à 22 le total à ce chapitre.

«Voilà une raison de plus de suivre scrupuleusement les consignes de la Santé publique. Chaque geste compte et chacun doit faire sa part», a insisté Mme Guilbault, alors que François Legault profite «d’un congé bien mérité», a-t-elle ajouté avant de lancer un appel à la solidarité.

«On vit une situation difficile, mais c’est important de garder le moral, de rester solidaires, de rester unis et de ne pas baisser la garde par rapport aux directives de la santé publique».

Québec a par ailleurs pris la décision d’interdire toute circulation non essentielle entre les régions périphériques et les grands centres. Cette mesure vise à protéger la santé des citoyens dans les régions où il y a actuellement moins de cas de COVID-19, et où on ne dispose pas d’autant de personnel et d’équipements médicaux.

L’état de situation et les directives à jour sont disponibles à quebec.ca/coronavirus.

Soulignons que près de 5000 personnes sont contaminées par la COVID-19 au Canada.