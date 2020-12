100 ans pour le Cercle des fermières

Lors de la rencontre entre la mairesse et la présidente du Cercle, Lorraine Joly, cette dernière a offert un tartan à la Ville de Sainte-Thérèse. Cette écharpe, conçue par Nicole Halpin, contient les six couleurs représentatives de l’histoire, de la mission et des valeurs de l’Association des Cercles de Fermières du Québec.